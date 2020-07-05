雲南洪水孕婦輪胎當產床成功分娩 取名「水生」

近日大陸南方持續暴雨，數十城市發生洪澇災害，發生洪水災害的雲南鎮雄縣一名高危險產婦在前往縣城急救途中遇上洪水，在醫生與熱心群眾協助下以汽車輪胎做浮具，漂浮在洪水上緊急分娩，成功產下一名男嬰。其中過程驚險，水深最深達2公尺，眾人邊游邊推著輪胎前進，最後終於完成分娩，並送往縣城醫院，所幸母子皆平安。

據《央視新聞》報導，近期因大陸南方遭遇暴雨天氣，雲南多處出現災情，在臨河而建的鎮雄縣伍德鎮，洪水漫過河堤後淹沒公路，湧入房屋，鎮上一片汪洋。鎮上積水最深達3米，交通電力網絡中斷。

雲南產婦轉移時由醫生與巡邏隊員協助，以輪胎加擔架運送通過洪水，卻在飄浮輪胎上完成分娩。（圖／央視截圖）

一名臨產孕產婦常國春由於有疤痕子宮、胎膜早破等高危險現象，由伍德鎮衛生院轉運到縣城急救，但因洪水淹沒公路，縣城派來的救護車無法抵達，只能停在橋旁等待產婦轉移。由於產婦無法跨越被淹沒的公路，鎮上巡邏隊員建議以輪胎做船，雖然醫生認為風險太大，經過激烈討論，醫生同意了當時這個唯一可行的辦法，但是提出必須隨同，以便能時刻觀察產婦情況，避免發生意外。

雲南產婦在醫生與民眾協助下以輪胎轉運，途中經過深達2米淹水區，情況非常驚險。（圖／央視截圖）

報導說，為產婦安全，眾人把擔架綁在這一條1.5米寬的汽輪內胎上讓產婦平躺，醫生坐一側觀察，並隨時調節平衡。再由5、6名熟悉水性的巡邏隊員和熱心群眾協助，在水中推著輪胎緩慢前行，由於距救護車有7、8百米，前後花了半個多小時才前進5百米，其中多次遇上水深2米的高水位，協助的民眾邊游邊推，情況相當驚險。此時產婦已出現分娩跡象，隨同醫生立即開始分娩程序，產婦終於在驚險萬分的情況中產下一名男嬰，隨後被推送到等候已久的救護車上。

產婦在飄浮輪胎上分娩後，終於上了救護車送往縣城醫院，經治療後母子平安。（圖／央視截圖）

報導表示，產婦常國春和新出生的男嬰被送鎮雄縣婦女兒童醫院婦產科病房後，經過治療後情況良好。

(中時電子報)