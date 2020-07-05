前高雄市長韓國瑜遭罷免後，現況如何？「貼紙哥」黃建豪認為，韓或許沉潛時間兩年到四年也不為過，一直被消費也不妥。而另有桃園市政治人物表示，韓國瑜現在當然很快樂，他非常非常快樂！

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，目前持續沉澱中。「貼紙哥」黃建豪認為，現在沒有韓粉，就是回歸討厭民進黨的那股民怨，各自進行群眾運動。至於會不會期待韓選黨主席？黃建豪說韓太早出來不好，不希望韓的政治能量太早被利用，或許沉潛時間兩年到四年也不為過。

據《中評社》報導，黃建豪被問及，他說韓太早出也不好，不希望韓的政治能量太早被利用，遭罷免後還一直被民進黨持續打，政治能量一直被利用，甚至誰站出來反對民進黨就被扣上韓粉。他說韓或許沉潛時間兩年到四年也不為過，一直被消費也不妥。

另外有桃園市政治人物也表示，韓國瑜沒有要成立黨，就是支持江啟臣，韓國於有沒有未來？他現在過得很快樂，就是未來，韓國瑜的未來就是幸福、快樂，前途一片光芒，康莊大道，這就是最好的。韓國瑜現在當然很快樂，他非常非常快樂！

(中時電子報)