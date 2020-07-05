美式賣場好市多產品眾多，價格便宜，吸引民眾上門瘋搶，分享自己購物心得。近日一名網友就表示，自己去好市多買牛肉，雖然已經有心理準備疊在下層的牛肉不會太好，但拿到後衝擊實在太強大，因此PO照分享，網友一看有傻眼，直呼太扯。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，表示「今天新竹店買的帶骨牛小排燒烤片，通常對疊下層的有心理準備，只是這次衝擊實在是太強了」。透過照片可以看到，這盒5片裝的帶骨牛小排，每一片幾乎都佈滿了厚厚的油花，再扣掉骨頭後，肉本身幾乎看不到。

網友拿到下層的帶骨牛小排後，回家拆開發現滿滿的牛油，幾乎看不到肉 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

離譜的狀況也讓網友紛紛留言：「這根本詐欺吧」、「這可以直接拿去提煉牛油了」、「吃下去大概胖10公斤」、「拜託，這一定要退貨」、「這種產品上架也不會不好意思...」、「原來是牛油啊，還以為是牛小排呢」、「這油花也太離譜了」、「A5級牛油」，但也有人回：「自己做生鮮，這些東西切到後段真的很正常」、「要真空包的價格又要修清的品質」、「很適合生酮飲食啊」、「要去反應，有反應過品質會好很多，這是會員的權利」。

(中時電子報)