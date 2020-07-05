The restart schedule scrimmages are from July 22-28, the league announces. pic.twitter.com/YEn51CNBXc — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 4, 2020

隨著NBA本季復賽腳步越來越近，聯盟官方也在5日凌晨，公布從23日到29日、為期7天的熱身賽賽程，23日將會安排4場熱身賽，率先登場的是凌晨3點的快艇對魔術，接著進行巫師對金塊、鵜鶘對籃網、國王對熱火等熱身賽。

被外界評估為本季復賽奪冠最大熱門球隊的西區目前龍頭湖人，第1場熱身賽安排在24日上午7點，對手將是擁有「歐陸雙雄」東契奇、波爾金吉斯的獨行俠，至於東區暫居頭號種子的公鹿，首場熱身賽則在24日凌晨3點遭遇馬刺。

根據先前美媒報導，22支參加本季復賽球隊，將於8日到10日期間，陸續抵達奧蘭多迪士尼世界的「隔離泡泡」之內，打完熱身賽之後，31日正式宣告復賽，22隊將各進行8場例行賽，按照勝率選出東、西區前8種子晉級季後賽。

假如第8種子球隊領先第9種子球隊小於或等於4場勝差，則需進行附加賽，第9種子球隊必須連贏第8種子球隊兩場才獲晉級，至於今年季後賽仍採傳統模式，也就是進行7戰4勝制的季後賽首輪、分區準決賽、分區冠軍賽與總冠軍賽。

(中時 )