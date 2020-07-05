日前財政部關務署查獲一件大麻膏包裹，收件人竟是民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀，對此柯建銘出面證實確有其事，但澄清兒子沒收到東西，後續交由司法調查，對此「宅神」朱學恒在臉書PO文「這感覺是要怪快遞的樣子」。

對於次子柯鈞耀捲入運毒風波，引發軒然大波，柯建銘證實確實有大麻包裹寄給兒子，但兒子沒收到東西，後續就交由司法調查。朱學恒看到新聞後忍不住分享並留言「這感覺是要怪快遞的樣子，快遞壞壞快遞壞壞要打屁股」，網友也開酸：「快遞沒有使命必達，很糟糕啊！撤職查辦」、「被查扣當然沒收到...」、「感覺最後會沒事」、「又讓我想到有人高鐵掉300萬...」、「除了可教化之外還有沒收到。走私的人還會主動去說明」、「千錯萬錯總是送的人錯，收件人寫錯了啦....這樣就合理了吧」、「沒收到就沒犯法？」。

基隆關務署日前查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有高濃度的大麻膏，且郵包收件人署名柯鈞耀，一追查才發現竟是柯建銘次子。當檢調要求柯鈞耀交出手機釐清來源時，柯卻表示手機已遺失，讓承辦人員不經直呼「怎麼這麼巧？」

這感覺是要怪快遞的樣子 快遞壞壞快遞壞壞要打屁股 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年7月3日 星期五

(中時電子報)