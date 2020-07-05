海軍陸戰隊進行漢光演習預演時，疑因海象因素造成操舟翻覆重大意外，其中3名官兵命危，必須靠葉克膜維持生命跡象，國軍高雄總醫院左營分院4日鄭重駁斥，「到現在此時此刻，家屬沒有放棄希望」，院方會全力搶救。不過，今（5）日凌晨1時19分，院方發出訊息指出，「本院收治陸戰隊蔡博宇上兵於7月5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡。」

(中時 )