海陸3官兵命危 1人家屬放棄急救 宣告死亡 03:432020/07/05 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海陸3官兵命危，1人家屬放棄急救宣告死亡。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍陸戰隊進行漢光演習預演時，疑因海象因素造成操舟翻覆重大意外，其中3名官兵命危，必須靠葉克膜維持生命跡象，國軍高雄總醫院左營分院4日鄭重駁斥，「到現在此時此刻，家屬沒有放棄希望」，院方會全力搶救。不過，今（5）日凌晨1時19分，院方發出訊息指出，「本院收治陸戰隊蔡博宇上兵於7月5日0點36分，家屬同意放棄急救，宣告死亡。」 (中時 ) #陸戰隊 #家屬 #高雄 #海軍 #漢光 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 妙齡女呆坐路邊10多天 動也不動雙腳浮腫！曝原因路人搖頭 - 社會 海陸3官兵命危 1人家屬放棄急救 宣告死亡 - 社會 台女偷吃「黑鮮肉」狂嫌棄 回頭讚台男強勁 網友氣瘋了 - 社會 失憶流浪漢淪落街頭10年 拼湊回憶真實身分不得了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。