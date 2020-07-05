凌晨地牛翻身震醒好多人 最大震度嘉義市4級 03:442020/07/05 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義凌晨地牛翻身震醒不少民眾。（翻攝自中央氣象局網站／張亦惠嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天凌晨嘉義市地牛翻身，震醒不少民眾，根據中央氣象局發布地震報告，今天凌晨3點13分，嘉義市發生規模3.4有感地震，震央在嘉義市政府東方3.2公里，地震深度7.9公里。 各地最大震度：嘉義市4級、嘉義縣民雄3級、雲林縣水林2級、雲林縣斗六市1級。 (中時 ) #嘉義市 #凌晨 #地震 #雲林縣 #公里 也許您會感興趣 生活熱門新聞 紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵：傻了才綁信用卡 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 次子惹「麻」煩...柯建銘稱兒沒收到東西 宅神：「這人」慘了 - 生活 綁信用卡就能退款2千元 年輕人對三倍券喊4字 - 生活 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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