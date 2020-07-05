今天凌晨嘉義市地牛翻身，震醒不少民眾，根據中央氣象局發布地震報告，今天凌晨3點13分，嘉義市發生規模3.4有感地震，震央在嘉義市政府東方3.2公里，地震深度7.9公里。

各地最大震度：嘉義市4級、嘉義縣民雄3級、雲林縣水林2級、雲林縣斗六市1級。

(中時 )

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