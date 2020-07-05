白沙屯媽祖神像由眾人以人力接駁方式接上神轎安座。（巫靜婷攝）

白沙屯越夜越熱鬧，拱天宮外巷道萬頭攅動。（巫靜婷攝）

白沙屯媽祖徒步進香活動熱鬧啟程，內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌等人，5日凌晨0時許抵達拱天宮，在拱天宮主委洪文華、值年爐主陪同下參與上轎儀式，並由人力傳接方式，將媽祖神像送上神轎安座，過程信眾齊喊「進喔！進喔！」，氣氛熱烈。

白沙屯媽祖進香活動啟程，拱天宮外被信眾擠得水泄不通、寸步難行，有信眾直說「根本是直接被人群推著走」，還有信眾大方在隊伍中發送麵包、防疫面罩、口罩等物資，吸引人群爭相索取。

內政部長徐國勇致詞時提到，媽祖是台灣重要的信仰，這次肺炎疫情有媽祖保佑，讓台灣疫情平順、控制良好，很開心這時候能夠舉辦白沙屯媽祖到北港進香的活動，媽祖會保佑到北港的路程一路平安順利，他也提醒信眾，水分一定要補充充足，大家一起做好防疫措施，不讓媽祖擔心。

白沙屯媽祖進香活動5日凌晨2點15分準時出發，「粉紅超跑」在信眾歡呼聲中，快速衝出拱天宮，場面熱鬧隆重。不過有信眾熬夜等待，疑似體力不支昏倒，被工作人員背著衝出散場人群，由救護車緊急送醫。散場人潮壅塞，也傳出有信眾發生糾紛，在天德宮前產生衝突受傷，同樣請求救護車支援送醫。

(中時 )