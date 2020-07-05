美國懷俄明州的黃石國家公園近日發生一起民眾遭野牛攻擊的事件！一名72歲婦女屢次接近並挑釁野牛，結果惹怒牛隻而遭受攻擊，被狠狠拋到高4公尺的空中後，再重重摔下，當場就陷入昏迷。

根據《每日郵報》、《太陽報》報導，6月26日一名72歲的婦女多次接近野牛，不顧整個公園都有張貼警告人們不要接近野生動植物的警示牌，仍不停在靠近野牛3公尺距離內拍照，隨後便被某隻牛撞擊，從4公尺的高空摔下陷入昏迷，事後以直升機將她送往愛達荷州東部地區醫療中心治療。

當時在場的拉爾森（Larsen）家族直接目擊整起事件的經過，成員之一珍娜·拉森（Jenna Larsen）和她的家人表示，「這名女士太靠近，並不斷地在挑釁牛隻。」母親喬迪·拉爾森（Jodi Larsen）恰巧是一名護士，立刻上前救援遭撞昏的婦女。

對此，黃石公園的高級野牛生物學家克里斯·傑米米亞（Chris Geremia）表示，遊客應與動物保持75英呎（約23公尺）以上的距離，否則野生動物就會因為備感威脅而做出攻擊的行為。野牛是野生動物，牠們會通過表現出攻擊性的行為來應對威脅，比如拍打地面、打呼嚕、搖頭、叫喊和抬起尾巴。如果這不能使威脅（在這個事件中是人）走開，受威脅的野牛可能會衝過來。他提醒，如果野牛靠近，就走開，如果野牛衝過來，就跑開或找掩護。

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(中時電子報)