最新一波新冠肺炎疫情又快又急！世界衛生組織（WHO）今天通報，過去一天全球新冠確診新增病例高達21萬2326人，改寫單日新高紀錄。先前單日確診最高紀錄是6月28日創下的18萬9077例，今天的確診數比先前的高峰還要多出2萬3249例，相當驚人。

根據WHO，新增確診前三名依序為：美國、巴西和印度；其中，美國3日通報數更超過5萬例！新冠不治病例仍約每日5000例。

全球新冠確診病例目前已突破1116萬例後，病毒在7個月內已造成近53萬人病故。

(中時電子報)