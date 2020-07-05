反撲更恐怖！新冠確診創單日新高 新增逾21萬例 06:292020/07/05 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠確診創單日新高 新增逾21萬例。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新一波新冠肺炎疫情又快又急！世界衛生組織（WHO）今天通報，過去一天全球新冠確診新增病例高達21萬2326人，改寫單日新高紀錄。先前單日確診最高紀錄是6月28日創下的18萬9077例，今天的確診數比先前的高峰還要多出2萬3249例，相當驚人。 根據WHO，新增確診前三名依序為：美國、巴西和印度；其中，美國3日通報數更超過5萬例！新冠不治病例仍約每日5000例。 全球新冠確診病例目前已突破1116萬例後，病毒在7個月內已造成近53萬人病故。 (中時電子報) #新冠確診 #21萬 #WHO #先前 #依序 也許您會感興趣 推薦閱讀 還有機會！威力彩連槓41期 下期頭獎金上看13億 20:542020/07/02 財經 NBA復賽燒44億 厄文不打 04:102020/07/03 運動天地 新冠確診者勃起4小時！針頭抽出深色血塊 醫一看驚吐這句 11:482020/07/03 生活 國際熱門新聞 反撲更恐怖！新冠確診創單日新高 新增逾21萬例 - 國際 差遠了！研究驚人發現 人狗年齡換算不是1X7 - 國際 港媒：波頓一箭三鵰 川普中圈套 - 國際 一生一次！男子釣起重達22公斤「巨大怪魚」 - 國際 武漢爆發疫情前2個月 巴西已出現新冠肺炎病毒 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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