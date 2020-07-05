甫晉升人妻的周宜霈（大牙），婚前飼養貴賓狗女兒Kahlua（小名叫噗噗）多年，母女倆原本過著溫馨生活，卻在另一半「阿廖師」加入後「風雲變色」！她透露，噗噗和阿廖師時常在家忘情「舌吻」，一吻就是半小時，「我都說我是室友啊！他們常在家曬恩愛，一直舔個沒完沒了，我看都要親到破皮了！」

採訪這天，噗噗戴著阿廖師送牠的項鍊，大牙透露，有天在家收到一個包裹，以為是老公送給自己的禮物，拆開後才發現是他為噗噗訂製的，上面不但有女生最愛的bling bling水鑽，而且還是粉色的，愛意簡直快滿出來，讓她好氣又好笑，「我出門前，他（阿廖師）還交代我，一定要提到這個項鍊是他送的！」

噗噗非常喜歡揪阿廖師舌吻，一吻就是半個小時，堪稱是最萌小三。（圖／傳軒媒體工作室提供）

黴菌感染 咬到滿椅血

談起老公和「小三」的放閃事蹟，大牙笑說，阿廖師不只送噗噗項鍊，還特別訂製印有一家三口插畫的手機殼，也常下廚為牠做鮮食。噗噗也不遑多讓，前陣子洗完牙回家後，就忙著跟阿廖師舌吻，完全將大牙拋在腦後，「人類洗牙才一百元，牠去手工洗牙一次就要二千五百元，而且洗完牙跟我老公舌吻了半小時，老公還很滿意，說牠嘴巴不臭了。」

目前噗噗已經十四歲，卻被大牙照顧得非常好，看起來健康又漂亮，豈料大牙表示，噗噗其實從小就皮膚不好，時常黴菌感染，會啃自己來止癢，甚至曾啃到沙發上全是血，讓大牙一進家門就嚇壞。為了寶貝女兒，大牙只好二十四小時冷氣大放送，也時常除溼維持室內乾爽，「我寧可花錢繳電費，也不願意花錢買藥給牠，太常吃藥一定會造成問題。」

經過大牙一連串的努力，噗噗的黴菌感染終於痊癒，沒想到卻又罹患「自發性皮下脂肪發炎」（又稱脂層炎）這個罕見疾病，「有點走投無路，牠身上發炎的地方會出現腫塊，腫到最大就會爆開。兩年前我發現牠有這個病，花了很長的時間找醫生，近一年才找到最合適的，牠也為這個病開過兩次刀，我很心疼。」

對於狗女兒噗噗今年初才熬過大手術，大牙十分心疼，拍攝時也不斷抱著牠，一舉一動盡顯寵愛。（攝影／施岳呈）

頻長腫塊 生病仍堅強

大牙接著透露，噗噗雖然身體狀況不好，卻非常堅強，鮮少露出不舒服的樣子，因此她更須仔細觀察愛犬的狀況。今年過年前，她就摸到噗噗身上有五個腫塊，決定動手術，由於開刀過程耗費八小時，讓她等得膽戰心驚，一直在想「醫生怎麼還沒出來」。她也因心疼噗噗開刀後全身都是傷，包得像木乃伊一樣，所以手術一結束，就立刻買了一件漂亮衣服，犒賞噗噗。

此外，大牙見到噗噗因為吃類固醇治療脂層炎，導致變胖，感到相當不捨，也擔心牠長期吃藥對體不好，於是時常與醫生討論，不停地換藥調藥。她坦言，噗噗的病像是「不定時炸彈」，因此暫時沒打算養第二隻狗，就算噗噗小三的攻勢猛烈，一家三口能開心、健康，就是她最大幸福了。

Kahlua

大牙的老公阿廖師很有心，將一家三口旅遊的合照，做成手機殼。（圖／傳軒媒體工作室提供）

小名：噗噗

大牙的老公阿廖師很有心，將一家三口旅遊的合照，做成手機殼。（圖／傳軒媒體工作室提供）

品種：巧克力貴賓犬

性別：母

（攝影／施岳呈）

年齡：14歲

個性：具摩羯座的固執脾氣、愛乾淨不喜歡在家上廁所。

嗜好：跟阿廖師舌吻

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(中時電子報)