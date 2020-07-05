告別舊的自己，創造新的未來。當我們結合高昂的情緒、開放的心、有意識的意念、及明確的思維，發送出信息，量子場將以令人驚喜的方式回應我們的心願。

你曾經為了追求一個很棒的夢想，付出努力實踐，而主動積極地改變自己嗎？

其實大多數的人都抗拒改變，通常都要事情變得很糟糕，碰到出現危機、創傷、失去、疾病和災難時，自己快要無法承受，甚至到已經不能按照過去的模式生活，才會開始認真思考要如何改變。

雖然，所有的痛苦都是一種提醒：該是改變自己的時候了！我們確實可以在這種受苦的狀態之下學習和改變，但你也別忽略了另一種可能：我們其實能選擇在愉悅和啟發的狀態下，讓自己逐漸進化。

如果你一直用舊有的模式生活，未來就是一個跟昨天一樣的複製品，甚至會變得更糟糕，因為我們會愈來愈老、錢會愈用愈少，脾氣也可能因此而變得愈來愈壞。假使你不想要這樣下去，而給自己描繪出一個全新的未來，請你務必參考以下這些已經被科學驗證為有效的方法，幫助你創造一個全新的自己。

一、了解神祕的量子場

根據愛因斯坦的研究顯示：物質和能量，是完全可以互換的。就像心靈和物質息息相關，你的意識會對能量造成影響，你的心靈也會影響物質。也可以更直接地說：你的意識，即是能量，而能量，具有意識。再正中核心一點、也再明白一點的說法是：你就是一種具有意識的能量，足以影響物質。

這個道理說來簡單，但關鍵的祕訣是：有意念的想法，需要一個催化劑，也就是帶有能量的高昂情緒。當心與腦可以一起和諧共振，讓感情和思想合為一體，就會在瞬間創造出一種真實存在的狀態。

量子場不能單純回應我們的願望，也不能單純回應我們的目的；只有當情感和想法，這兩者同調時，它們可以協同一致地，傳播出相同的信號，量子場才會有所回應。當我們結合高昂的情緒、開放的心、有意識的意念、以及明確的思維，我們將能發送出信息，使量子場以令人驚喜的方式，回應我們。

反之，如果你希望能夠有錢，你腦中想著要「有錢」，但你的感受卻是「貧窮」，那麼你就不會吸引錢進來。

二、從因果到主動造果

若要改變現實，那些被我們吸引過來的結果，必須以會讓我們改到驚訝的方式發生。照道理說，我們應該永遠無法預測所期待已久的新創作，將以哪一種方式出現。所以你應該會有一個被稱之為「量子驚喜」的surprise。

因為，如果你能夠預測事件，就沒有什麼新鮮感，會像日常發生的事件一樣，讓你產生同樣熟悉的結果。事實上，一旦你想要控制結果如何出現，你就變成了一個「牛頓信徒」，落入傳統因果的窠臼。這反而會阻礙美夢成真的計畫進行。

所以，你要學習成為一位「量子創造者」，擺脫傳統的「因果」，而讓自己可以主動「造果」。這是你必須克服的最大障礙，因為人類總是想要複製或體驗之前的經驗，而無法相信未來的奇蹟。

如果你很常受環境變化影響、也容易因為不能預測的事情感到挫敗，你就是一個容易因為環境而影響心境的人，這就是所謂的「因果」。相反的，如果你願意改變內在環境，也就是想法和感受，看看經由你的努力，外在環境會如何改變，這時候你就提升了自己，來到「造果」的境界。

因此，只要對你想要實現的事物，抱持明確的意念，但要將「如何達成」的細節，留給不可預知的量子場，它將會以最適合你的方式呈現出來。這個時候，你只需要做兩個動作：信任和放手，讓你所期望實現的願望，自行展開。

三、提前感受表達感恩

唯有想法和感受一致的時候，才可能產生出我們想要的結果；但要如何做，才能夠把單調、可預見結果的人生，轉換成充滿新的經驗、以及量子驚喜的快意人生？

當事情明明還沒有發生，要怎樣才能體驗那種驚喜與滿足，而且還要有別於過去曾有過的經驗？這確實是有點難度的事！究竟該怎麼做呢？

最關鍵的祕密解答來了——你必須要讓自己處於感恩的狀態之中，這時候就會傳送「這件事已經發生」的信號到量子場中。感恩的心，比一個理性思考強大得多。你必須感覺：彷彿你所想要的，在此時此刻已經存在於現實中了。

目標明確的創造，正是你向量子意識請求聯繫的象徵。你要勇敢地去要求，一個跟你的期望同步的結果。當你這樣做的時候，代表你已經壯大到可以知道，這種意識是真實存在的，並且對你的努力有所覺知。一旦你做到這一點，就能創造出一種充滿喜樂與啟發性的狀態。

請你放下所有自以為知道的一切，虛心地臣服於未知，像探索中的科學家一樣，充滿好奇心，看看宇宙意識是否贊同你的努力，並證明：你是多麼地神通廣大！

以上分享的是，我閱讀完地平線文化出版《未來預演》這本書，特別為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，並且和我分享：你是不是可以放下你對渴求的執著，找回自己的初衷？

《未來預演》

本書強調：未來，是可以被自己所創造！若想要改變人生，就要從本質上改變你的思想和情感。只要打破習以為常的思想模式，就可以擁有新的理想結局。

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