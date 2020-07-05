來自新加坡的兆群，過去是保險業務員兼模特兒，因緣際會來台灣發展，誤打誤撞成為《2分之一強》節目的型男班底。由於節目中經常會介紹各國零食，兆群意外成為新加坡「Aroma Truffle」洋芋片的台灣代理商，在「時尚媽咪」Melody等藝人的助攻下，5千包洋芋片3天內就被搶購一空。

除了洋芋片事業，兆群還幫乾媽公司出品的椰子油，擔任形象代言人。（圖／林勝發攝）

對行銷非常有興趣的兆群，在台灣除了忙演藝工作，也會幫乾媽推廣其公司的椰子油。有次他在《2分之一強》節目中，介紹來自新加坡的頂級黑松露洋芋片，意外大受好評，主持人胡盈禎（小禎）、工作人員加上身邊親友，一共託他代購了七十多包。後來妹妹問了他一句：「如果台灣人能接受，為什麼你不嘗試代理呢？」促使兆群開啟了副業。

兆群代理的洋芋片，連他的外甥女都愛。（圖／翻攝自臉書）

磨合上百日

由於洋芋片的老闆，剛好是兆群弟弟的朋友，兆群在收到貨當天，便火速與老闆相約面談，對方爽快地只收他新台幣六十幾萬元的「友情代理費」，產品的行銷定位卻一直談不攏。

走高檔路線的洋芋片，每包要價新台幣二百九十五元，兆群原本計畫在連鎖超商鋪貨，「一家店一天只要賣一包，幾千間店賣出的數量也很可觀。」老闆卻希望建立品牌形象為優先，要求兆群以專櫃為主。

雙方磨合了近四個月，總算取得共識，「先成立官方網站，再利用專櫃快閃店累積口碑。」第一次做生意的兆群坦言，光是進口流程、食品檢驗，就讓他忙得暈頭轉向，還得提醒自己不能亂了陣腳。

幫小禎代購洋芋片，讓兆群意外走上代理商之路。（圖／翻攝自臉書）

欠債三百萬

好不容易搞定前期作業，去年底，兆群進口一千包來台試水溫，在沒有任何廣告行銷的情況下，只能靠粉絲捧場，近一個月才消化掉存貨。第二次進貨時，兆群學乖了，開始發公關品爭取曝光，《2分之一強》的型男班底，自然是他首先下手的對象，他還親自聯絡多家經紀公司，贈送試吃品。

洋芋片在Selina大力推薦下，火速銷售一空。（圖／翻攝自臉書）

沒想到，試吃品寄出的當天下午，兆群的手機就開始響不停，洋芋片訂單在「時尚媽咪」Melody的推薦下，一天就賣出上千包。加上偶像Selina和好友夢多等人幫忙分享，五千包洋芋片三天內就完售。

洋芋片在Melody大力推薦下，火速銷售一空。（圖／翻攝自臉書）

如今兆群每月固定進口一萬包洋芋片，雖然銷售非常穩定，但盈餘得留作進貨和開設專櫃用。儘管兆群為副業投入所有積蓄，目前還欠爸爸近新台幣三百萬元，但他對家鄉味相當有信心，「未來會引進口更多口味的洋芋片，也不排除把新加坡很熱門的『炸豆皮』帶來台灣。」

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(中時電子報)