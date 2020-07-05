Sander BERGE 上場交出1進球1助攻成積（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[謝菲爾德聯@班來][07/05(日)19:00][編號778]

班來兩位主力前鋒新西蘭人ChrisWOOD以及奧地利人Ashley BARNES到目前都還沒有康復，情況更糟糕的時最近開始有進球的JayRODRIGUEZ也在最近受傷不能上陣，中場JackCORK也同樣狀態不足不會上陣；上一場聯賽只能選擇捷克前鋒MatejVYDRA作先發前鋒，但沒有特別出眾的表現。

而謝菲爾德聯方面有JackO'CONNELL以及JohnLUNDSTRAM仍在養傷，JohnFLECK也因最近受傷沒辨法上陣；法國前鋒LysMOUSSET上一場聯賽替補上場馬上有進球，而挪威中場SanderBERGE更有1個進球以及1次助攻，終於在本賽季取得進球。

雖然班來於復賽的第一場比賽就大敗給曼城，但最近的2場聯賽都能取勝，同時也沒有失球，重回一直以來防守穩固的風格，而且在前鋒線兵源不足的情況之下，先將防守做好對球隊保級之路十分重要。謝菲爾德聯雖然上一場聯賽主場以3:1擊敗了熱刺，但帶一點幸運成份，始終復賽之後的4場聯賽只取得1勝1平2敗，本場作客場同級對手班來相信也不會太多主動進攻，進球數不會太高。雙方最近6次對賽班來取得4勝1平1敗。

Michail ANTONIO 上場交出1進球1助攻（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[西漢姆聯@紐卡索聯][07/05(日)21:15][編號576]

紐卡索聯上一場聯賽將表現不太好的巴西前鋒 CassioJOELINTON放回替補席，將本土前鋒DwightGAYLE放回先發陣容上，並且連續兩場比賽都有進球，證明了主帥SteveBRUCE的調動非常有效5；但最突出的仍然是法國前鋒AllanSAINT-MAXIMIN，盤帶技術了得的球員上一場聯賽交出了三次的助攻，為前鋒線提供了充足的活力。

西漢姆聯仍然有蘇格蘭中場RobertSNODGRASS以及法國前鋒SebastienHALLER狀態不足需要休息；本土中場JarrodBOWEN上一場聯賽貢獻出2次助攻，前鋒MichailANTONIO更加有進球以及助攻，當中包含於完場前妙傳給替補上場的烏克蘭前鋒AndriyYARMOLENKO打進絕殺進球，擊敗了倫敦強敵。

紐卡索聯自復賽後狀態十分之好，3場聯賽當中取得2勝1平，更打進8球，包含上一場大勝伯恩茅斯4:1的賽事，完全跳脫了復賽前過於保守的表現，主帥SteveBRUCE於停賽期間作出了不少的調整，相當有效。西漢姆聯上一場聯賽爆冷以3:2擊敗切爾西，復賽之後取得第一場勝利，保級的決心十分之強烈。雙方最近4次對賽，勝敗各2成積沒分高下。最近的6次對賽當中4次總進球都在3球或以上。

Joe GOMEZ 上場對曼城連翻出錯（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[阿斯頓維拉 @ 利物浦][07/05(日)23:30][編號779]

在上一輪比賽之前已確定奪得冠軍的利物浦意外地慘敗給曼城，後衛JoeGOMEZ在兩次的犯錯之下於半場時便被換出，替補的中場AlexOXLADE-CHAMBERLAIN更自擺烏龍；賽後主帥JurgenKLOPP解釋將JoeGOMEZ換出是因為他已領了1張黃牌，避免他在下半場再次在防守上受壓再領黃牌被逐離場，所以作出此調動。他也有說明不會免強球隊需要突破100積分完成本賽季以免受到不必要的壓力。

阿斯頓維拉的巴西前鋒MoraesWESLEY以及守門員TomHEATON本賽季都己經報銷，後衛MattTARGETT以及中場HenriLANSBURY也一併列入傷兵名單；球隊王牌JackGREALISH的轉會傳聞不斷，除了曼聯對他有意願之外，曼城也打算參一腳爭奪這位明星球員。

利物浦事隔30年再奪英格蘭頂級聯賽冠軍，上一場聯賽作客慘敗給曼城4:0，一眾球員明顯的仍然沉醉在奪冠的喜悅當中。需要保級的阿斯頓維拉於復賽之後的4場聯賽只取得2平2敗，目前形勢一分危險，戰意必須堅定。雖然利物浦本賽季主場有不敗戰績，但奪冠之後難免有所鬆懈，阿斯頓維拉有機會取得進球。雙方最近3次聯賽對賽總進球都在3球或以上，最近4次聯賽對賽利物浦取得全勝。

RaheemSTERLING 倒戈利物浦打進1球（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[曼城@南安普敦][07/06(日)02:00][編號780]

南安普敦的比利時中場MoussaDJENEPO終於結束停賽，和中衛Jack STEPHENS可以同事復出；前鋒DannyINGS在上一場聯賽個人梅開二度，使他本賽季已經累積了18個進球，目前力爭神射手寶座。

曼城雖然有阿根廷前鋒SergioAGUERO報銷，但巴西中場FERNANDINHO停賽期滿可以復出；邊鋒RaheemSTERLING上一場聯賽進1球也為球隊博得12碼點球。年輕小將PhilFODEN也有進球，他於復賽之後3次的聯賽當中打進了4球，在中場配合本賽季聯賽進球加助攻一共參與了30個進球的比利時中場KevinDeBRUYNE，進攻火力十分強大。

南安普敦復賽後取得2勝1敗，包含上一場聯賽作客以3:1擊敗了同曷保級球隊沃特福德，慢慢走出了降級區。曼城在上仗聯賽於主場大勝本賽季冠軍利物浦，總算出了一口氣。曼城復賽後各項賽事5戰取得4勝1負袃共打進了15球，本場客勝問題不大。雙方最近6次對賽曼城全勝，最近4次對賽總進球都在3球或以上。

(中時電子報)