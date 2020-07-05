小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】伸張主權只說不做 委屈難求全

從日方片面更名釣魚台，到陸美兩強同在南海軍演，此刻東亞局勢緊張之際，號稱最能捍衛主權與國家安全的蔡政府，不應只顧爭取參與美國主導的環太平洋軍演，在維護釣魚台主權上該有更具體的行動，對於民間保釣行動也不該繼續視而不見。

【2】簽互信機制 陸美不致擦槍走火

美國在南海啟動雙航母演習作戰，時間與大陸解放軍在西沙群島軍演撞期，戰雲密布。軍事專家指出，儘管雙方會在宣傳戰上大作文章，但因有軍事互信機制，相信不會擦槍走火。對於國民黨改革委員會日前倡議兩岸也應有防止軍事意外的機制，專家悲觀地認為，以當前兩岸氛圍，恐難達成。

【3】盼陸夫來台陪產 台妻聲聲喚

在「小明」問題上，陸委會一直是持解決問題的態度。據了解，在衛福部長陳時中1日鬆口小明返台「應該不久了」後，陸委會隔天就提出建議方案給疫情指揮中心，包括大概分四批回台，一批隔離完後再接續，並以年紀小的小明們優先，「團聚證」的兩岸新婚者次之，但最終方案仍未被採納。據稱，自小明事件以來，陸委會已至少三次提出方案。

【4】國公營挺國旅 下半年衝30萬人

下半年國旅會越來越熱！響應日前行政院長蘇貞昌國內旅遊加溫令，經濟部油電糖水鋼船國公營事業都提出國旅活動，預計下半年合計要開辦408團，加上推出旅遊套裝抽獎，合計要帶動30萬人次投入國旅，貢獻內需消費2.6億元。

【5】三倍券紙本上看1800萬份 加印耗1.5億

振興三倍券上路4天，累積525萬人預購，預訂紙本券人數比例再翻升到7成8，持續力壓數位券。保守估計，紙本券需求恐上衝1800萬份，比首波準備份數多600萬份。以最基本印製成本來說，後續估計要多花1.5億元左右。

(中時電子報)