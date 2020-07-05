田中將大倒地數分鐘後起身，逐漸回復意識。（美聯社）

Tanaka just got drilled by Stanton pic.twitter.com/AY1tH9D7U1 — Brandon Guzio (@BrandonGuzio) July 4, 2020

洋基在4日模擬賽發生嚴重意外，先發投手田中將大遭到史坦頓(Giancarlo Stanton)的平飛球擊中右頭部，當場倒地，大批人員衝上前關切。史坦頓是有名的怪力男，這強襲球打到田中之後，他彎下腰十分懊惱，

田中躺地上5分鐘才坐起來，被人攙扶走出場。球團官方隨後更新田中的狀態，他目前「意識清楚，可以自己走路」，被送往紐約-長老會醫院做進一步診斷。洋基去年傷兵數量刷新大聯盟紀錄，這像是詛咒一樣不斷糾纏他們。

外野手希克斯(Aaron Hicks)感嘆這只是模擬賽也出事，實在倒楣，「在球場上任何事都可能發生。」田中今年是合約年，他與球隊的7年合約將在本季結束後到期，這時候如果受傷就很麻煩了。洋基本季先發輪值已損失了賀曼(Domingo German, 家暴禁賽)、塞弗瑞諾(Luis Severino, 韌帶重建手術報銷)。

(中時電子報)