早上07:28花蓮地區發生規模4.0地震，震央在花蓮縣政府北方 27.3 公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度16公里，各地最大震度為花蓮縣、宜蘭縣4級，南投縣2級，臺中市1級。

臺鐵表示，臺鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強(20至25GALS)，全線行車正常。

(中時電子報)