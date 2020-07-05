07：28花蓮發生規模4地震 最大震度花蓮、宜蘭4級 07:332020/07/05 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 07：28花蓮發生規模4地震 最大震度花蓮、宜蘭4級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 早上07:28花蓮地區發生規模4.0地震，震央在花蓮縣政府北方 27.3 公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度16公里，各地最大震度為花蓮縣、宜蘭縣4級，南投縣2級，臺中市1級。 臺鐵表示，臺鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強(20至25GALS)，全線行車正常。 (中時電子報) #花蓮 #發生 #有感地震 #宜蘭 #初判 也許您會感興趣 推薦閱讀 港獨人士跳船囉 04:102020/07/02 論壇廣場 港屢掀移民潮 吸引力成穩定關鍵 04:102020/07/02 焦點新聞 親友會客菜滲毒闖進台北看守所 受刑人與室友全中毒 04:102020/07/02 社會新聞 太平民宅火警6傷 2人意識不清 熱心民眾一度破門救人 13:452020/07/02 社會 搶頭香! 富邦產推出海域活動綜合保險 04:102020/07/03 投資理財 緬甸翡翠礦區坍方 逾百死 04:102020/07/03 國際大事 議員轟市府 放任超陡工地蓋房 04:102020/07/03 地方新聞 名．醫．問．診－急性骨髓性白血病發生率上升 不可不慎 04:102020/07/04 專題周報 漢光演習預演3官兵落海命危 海軍司令部初判：海象驟變！ 12:522020/07/04 政治 攀登八通關摔落20米 女登山客撞頭直昇機救援送醫 13:372020/07/04 社會 生活熱門新聞 紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵：傻了才綁信用卡 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 生活 綁信用卡就能退款2千元 年輕人對三倍券喊4字 - 生活 凌晨地牛翻身震醒好多人 最大震度嘉義市4級 - 生活 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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