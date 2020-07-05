宋芸樺7年前一出道就主演電影《等一個人咖啡》，隔年再以《我的少女時代》將演藝生活攀上高峰，不僅成了破億票房女星，更入圍金馬獎最佳女主角獎，總是演第一女主角的她，竟然在台視、三立偶像劇《浪漫輸給你》劇中穿越到言情小說《總裁你壞壞》情節，成了「惡毒女配」狂撩霸道總裁張立昂！戲外的她，自曝交友也有「霸裁」性格，例如她與總被說長得超像的夏于喬成為閨蜜，就是她用「霸總」套路得來的！

宋芸樺接受本報專訪。（羅永銘攝）

宋芸樺一出道就常被說與夏于喬有如雙胞胎姊妹花，日前還與楊謹華、劉品言一起四仙女露營出遊。說起與夏于喬的緣分，她說，兩人都拍了電影《灼人秘密》，但拍攝時彼此不太熟悉，真正變熟識的緣起，是因為一起去參加坎城影展，兩人被分配住在同一間民宿，「那一刻我們才真正比較卸下角色身份，用真實性格相處」。

她說一開始夏于喬曾跟她坦白其實很害怕跟新的朋友住在同一空間，因此她就很主動瘋狂噓寒問暖、問她要不要一起吃飯，「就是我死皮賴臉想跟她做朋友啦！簡單地說，就是我用『霸道總裁』的方式，強制拉近關係，結果意外被我擄獲她的心！變熟後她每天都做早餐給我吃！」後來連夏于喬都說自己已經很久不曾在這麼短的時間內交到真心的好朋友！

宋芸樺接受本報專訪。（羅永銘攝）

她笑說，後來與其他兩位姊姊相識變熟，也是都用同樣套路，「這招數非常管用！」四人還一起成立群組「法國女孩」，至於為何是「法國女孩」？「第一次我們四個女生一起吃飯，目標就是想一起去法國，而且言言會講法文。」會一起去露營出遊也是因為還沒4人一起過夜，很想知道一起玩兩天一夜會發生什麼事。

宋芸樺戲中勇於挑戰霸道總裁張立昂。（三立提供）

她與《浪漫輸給你》男主角張立昂算是很有緣，除了曾同一經紀公司多年，出道作品《等一個人咖啡》就合作，電影《灼人秘密》也都有演出，這兩年還一起客串過其他戲，「對戲過很多次，但這次才真正演情侶CP，有了新火花！」她坦言這次合作，她戲外也完全是「鄭曉恩」上身，非常調皮地想把張立昂身上的包袱都拋開，「他是思考謹慎、想很多的人。但因為我們已經認識好幾年，彼此很有信任感，所以我很喜歡故意在拍攝現場逗他！這讓我很有成就感！」兩人甚至在幕後花絮還有自己玩出來的「老夫老妻」的特殊人設哏。

宋芸樺說，張立昂平常拍戲、拍雜誌大多是「霸道總裁」形象，但她其實私下看過他有反差萌的不同樣貌，「他這一面真的非常可愛，如果我是觀眾，會特別喜歡這樣的他。但他卻一直沒展現給觀眾看到這一面！我還在繼續努力開發他。」她說自己也最喜歡反差萌的男生，就是那種看起來兇，但其實私下溫柔得像小女生般，「這種萌樣的男孩很能打中我！」

宋芸樺戲裡戲外都愛逗張立昂。（三立提供）

劇中言情小說有許多浪漫情節，現實中的她說，懂得在她遇到挫折時用適合的方式陪伴她的人，那種生活感的浪漫比較能打動她！但也坦言看偶像劇長大的她，小時候其實喜歡浮誇浪漫，希望劇中情節要套用在自己身上，「那時台北101剛蓋好，我就心想，將來另一半求婚一定要在101上打上『宋芸樺請嫁給我』，然後還要放煙火，愈浮誇愈好！」但她笑說，長大後就完全沒有這想法了，反而覺得「在101打字也太糗了吧」！能夠真心陪伴、在需要時陪在身邊的，比較能打動。 她小時候曾設定28歲要結婚，轉眼就是明年了，「但現在還沒有這規劃，應該要往後好幾年，因為現在非常享受工作的狀態。」

宋芸樺接受本報專訪。（羅永銘攝）

(中時 )