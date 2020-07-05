台北市家禽批發市場，每天負責來自於雲嘉南地區的雞、鴨屠宰工作，每年約可宰殺一千九百萬隻。市議員李柏毅指出，農委會規定都市土地要設立屠宰場，必須要在甲種工業區、農業區、保護區及屠宰用地等土地上，《台北市都市計畫法》也規定，屠宰業須設立在保護區內，而目前家禽批發市場，卻屬於批發市場用地，完全未符合土地分區使用，也就說，批發市場已變成一個大型違建。

李柏毅表示，北市家禽批發市場，除了土地分區使用不符，平均每天宰殺五萬七千餘隻雞鴨的屠宰場，更已可能成為禽流感的溫床。他說，目前全世界幾乎已沒有那一個先進城市，仍允許豬、牛、雞、鴨等活體入城屠宰的。在新冠肺炎疫情爆發前，對人類生命安全威脅最大的瘟疫，就是禽流感和口蹄疫。所以幾乎所有先進城市，這幾年都陸續禁止豬、牛、雞、鴨等活體入城屠宰，都是在產地屠宰後再運進市區販售。

位於台北市環河南路的家禽批發市場，卻每天在行水區附近屠宰逾五萬隻雞。每天這麼多隻活禽進入市區，沿路毛羽紛飛、屎尿四濺，簡直就讓台北市成了禽流感的溫床。尤其，最早爆發新冠肺炎的地方，可能就是中國武漢地區的華南第二肉品批發市場，所以大批的雞鴨活體入城屠宰，已成為所有先進國家主要城市的隱憂。

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(中時電子報)