大腸癌已連續多年蟬聯死亡之首，媒體新聞也屢傳名人因大腸癌相繼離世的報導，讓大家對此心生恐慌，然而，長年茹素者仍罹患大腸癌的案例更不在少數，部分人甚至疑惑自己吃素這麼多年，並且食用自家有機的蔬果，為何還會得到大腸癌？

國健署在保健闢謠指出，其實大腸癌的發生並非由單一原因所造成，大腸癌的致癌因子包含遺傳基因、高脂肪低纖維飲食、抽菸、飲酒及肥胖等，然而，吃素可以預防罹患大腸癌的說法並無實證，有些人以為吃素就能預防大腸癌，卻忽略其烹調方式及自身的生活習慣也會影響。

想要遠離大腸癌，重要的關鍵是培養健康的生活習慣與定期檢查，掌握三個原則：

(1) 多運動，保持健康體位，使BMI控制在18.5-24。

｛BMI=體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)｝

(2) 清淡飲食：烹調方式應以汆燙、水煮為主，茹素者應注意減少油量使用與組合式素料的攝取。

(3) 50歲-74歲民眾，應利用國民健康署所補助的兩年一次糞便潛血檢查，如果檢查結果為陽性，後續請接受大腸鏡確診。「早期發現、早期治療」是「腸」保健康的關鍵。

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(中時電子報)