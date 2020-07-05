民眾黨主席柯文哲昨為高雄市長補選參選人吳益政站台。桃園市議員王浩宇則表示，民眾黨透過網路強力動員，但萬人響應一人到場，扣掉黨部的工作人員，民眾竟然只有幾十人。他直言，在基層，多數人已經對柯文哲徹底失望。

吳益政昨舉辦鳳山首場造勢大會，同時也是民眾黨鳳山服務處成立。柯文哲站台時痛批，高雄市過去負債累累，如果拿2000多億來蓋建設，早不知做到哪了，顯示財政有問題。柯也批評國民黨參選人李眉蓁，他說國民黨在高雄隨便推也可以推出10個更好的候選人，相當不了解選戰策略，怪怪的，「隨便找可以比目前更好的候選人，我們也不是政治很有經驗，但看不出來在搞什麼」。

王浩宇則在臉書指出，柯文哲南下鳳山幫吳益政站台，雖然民眾黨透過網路強力動員，但萬人響應一人到場，扣掉黨部的工作人員，民眾竟然只有幾十人。他說根據選戰經驗，就算是市議員參選人的造勢活動，這都是非常難堪的人數，甚至比過去吳益政參選議員時的造勢活動參加的人還少。

王浩宇說更慘的是，最近掌握的民調數字顯示，擁有高學歷、高知名度的吳益政在加入民眾黨之後，連過去親民黨的基本盤都守不住，支持度從過去的6%一路下滑到4%，狀況實在不是很好。「在PTT、臉書，柯粉還是到處出征洗版，感覺聲音很大，但是在基層，多數人已經對柯文哲徹底失望」。

(中時電子報)