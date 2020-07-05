【1】竹縣人口成長 2指標拿第1

新竹縣2020年第1季淨遷入率為全國冠軍！縣府指出，內政部統計資料顯示，今年首季人口淨移入較多的是新北市、桃園市及新竹縣，其中新竹縣遷入人口是遷出人口的1.3倍，人口年增率較去年同期增1.3％，兩項指標均為全國第1。

【2】來台中百大藝文亮點搶優惠

搶攻振興券大餅，台中市文化局集結近百家藝文場館、文創業者或文創小店、咖啡廳，推出「台中百大藝文亮點」專屬優惠，活動從7月15日起將持續至今年底；文化局強調，此活動配合台中購物節，民眾只要在8月底前消費滿500元，還有機會抽精品豪宅、汽車等大獎。

【3】斜槓爺爺 書法國樂盆景樣樣通

家住嘉義縣竹崎鹿滿村的陳振龍靠老照片就製出等比例縮小的車站模型，讓台灣早期的木造車站重現在世人眼前，但因陳振龍年事已高，且模型工藝耗腦力也耗體力，過去曾有學生來學卻因術科能力不足半途而廢，嘉義市政府文化局得知陳振龍將封刀，特地請他開課，並篩選出6位有基礎的學生，成了唯6得到陳振龍真傳的徒弟。

【4】後疫情時代 老闆局超前部署

國內新冠肺炎疫情雖然趨緩，但疫情重創全球經濟，尚未完全復甦。高雄民間有一群老闆成立「老闆局」，提醒老闆們在後疫情時代必須重視的大小事，包括改變固有思維、調整行銷策略、擬訂新的財務計畫等，才能順利挺過這一波低潮期。

【5】環狀線換手 雙北首長有共識

環狀線營運狀況不如預期，新北擬向台北捷運公司收回經營權；新北市長侯友宜昨受訪時強調，不論由台北還是新北管理，環狀線營運票價、營運方式都不會改變，絕對不讓雙北生活圈受到任何影響；台北市長柯文哲回應，「侯市長建議是對的，誰蓋的、誰經營、誰負責。」

(中時電子報)