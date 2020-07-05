日前文化部長李永得在廣播節目上表示，公廣集團董事長人選「絕不會內定」，董事長由董事互推選出，現傳出層峰屬意文總副會長江春男（司馬文武）接任董事長。

公視新一屆董事董事名單仍未補齊，據《風傳媒》報導，先前總統府洩密案中，公視人事也在其中，前文化部長鄭麗君、行政院長蘇貞昌屬意由胡元輝接掌董事長。

現傳出，層峰屬意同樣在洩密案中被提到的江春男，考量其曾參與創立全英文台北時報，並擔任創辦人與總編輯，替台灣在國際發聲及對大陸大外宣上，相較之下會比胡元輝更為適合。

江春男在媒體及政治方面都有豐富經歷，中天電視新聞部總監廖福順稱許他「對新聞永遠抱持著熱忱」、「是自己新聞工作的啟蒙老師」，2000年總統府發表由江春男接任國安會副秘書長，並辭去所有媒體職務，現任中華文化總會副會長，兼任無給職國防安全研究院董事，而其堂侄為國民黨主席江啟臣。

(中時電子報)