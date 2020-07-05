中央選舉委員會前年公告行政院所提公投案修正意見書，遭最高行政法院裁定撤銷，中選會為此多花931萬元在4大報重新刊登原意見書，但公投公報上卻仍刊載遭撤銷的修正意見書，前中選會主委陳英鈐被公務員懲戒委員會判罰20萬元。陳認為判決違法、違憲，日前提再審並請求釋憲，公懲會認無理由，依法駁回。

本案緣於「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩提案反同公投，2018年10月24日中選會公告行政院意見書後，行政院29日又提修正意見書，陳英鈐明知重新公告修正意見書應經中選會委員會決議，卻以有先例為由，自行核可重新公告。

曾獻瑩聲請停止執行，台北高等行政法院裁定中選會不得公告修正意見書，陳英鈐11月9日收到法院裁定後，未撤銷重行公告，直到19日最高行政法院駁回中選會抗告後，陳才重新刊登原意見書。事後陳被監察院彈劾並移送公懲會究責。

公懲會認為，陳行為違反《公務員服務法》且造成國庫損失，並導致被撤銷公告的修正意見書仍登載於公投公報上，反而合法公告的意見書未登載，讓民眾無所適從且影響公投投票意願，判決罰款20萬元。

但陳英鈐不服，認為判決牴觸憲法，且違背公務公務員懲戒法第3條與憲法責任原則，認為判決漏未審酌重要證據，日前聲請再審，並請求公懲會釋憲，公懲會認為無理由，依法駁回。

(中時 )