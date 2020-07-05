7月4日美國歡慶獨立日，畫面為白宮「向美國致敬」（Salute to America）慶祝活動直播。

7月4日美國歡慶國慶日（獨立日），美國總統川普稍早在個人推特發布祝賀影片，除了發表賀詞，他再度批評新冠肺炎疫情來自大陸，稱美國即將擺脫這個來自大陸的可怕瘟疫。

美東時間7月4日，美國總統川普舉行「向美國致敬」（Salute to America）慶祝活動，軍機飛行表演、音樂、煙火秀接續在華府登場，以慶祝美國建國244年。

美國總統川普稍早在推特上放上約1分鐘的祝賀影片，影片中他除了祝福美國獨立日快樂，再度重申美國將再次偉大。他稱4個月前疫情爆發之前，美國股市上升、失業率是50年來最低，「做得比歷史上任何一個國家都好」，但之後受到「來自中國的可怕瘟疫衝擊」，他稱美國「即將擺脫疫情」，擺脫疫情後的美國將更加偉大。

「美國就要回來了，就業數字令人驚嘆，很多事情正在發生，雖然人們還沒感覺到，但是接下來幾個月你們就會看到。」

據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，華府的慶典活動於當地時間4日晚間6時45分起（台灣時間上午6時45分）舉行，預計晚間9時（台灣時間上午9時）左右，長達35分鐘的煙火秀將在華盛頓國家廣場（National Mall）上空登場。

(中時電子報)