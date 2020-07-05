罷免桃園市議員王浩宇連署自6月下旬開跑，至今已累積數千份提議書，罷免總部也在6月底成立。但港媒認為，罷免案有2大難題，首先除了連署書蒐集，第2個難題就是，第一、二階段運作需要數百萬元的資金，這些運作資金該如何尋找，發起人唐平榮則表示，已找到合作平台。

據《選罷法》規定，第一階段提議書連署需有選區1%提案，以中壢區選舉人數31萬5千多人來計，第1階段須獲得3千1百多份提議書，罷免總部日前宣布已達標，將於7月底前提出，第2階段則須在40天內完成10%，約3萬1千5百多份的連署書，才能進入最終投票階段，且投票階段，同意票須超過8萬張，同意票要多過不同意票。

據港媒《中評社》7月初報導，罷免團體喊出「罷王別譏、滿城封宇」，但「第一階段連署，預計需要80萬元、第二階段需要設置30個連署站，加上舉辦一些活動等，大概也需要300多萬，兩階段加總約需要400多萬元。

報導也進一步指出，對於資金問題，發起人唐平榮回應，罷免活動已找到「嘖嘖群募平台」，所有金錢流向都是公開透明，如有剩餘金，也會捐給桃園的社福機構，且已經跟「嘖嘖」談好合作，很快上線。

對於有民眾發起罷免案，王浩宇6月曾透過臉書回應，「我確實不是個完美的議員，如果有做不好的地方，我願意虛心接受你們的批評指教，我尊重各位的公民權利，無論結果如何，都會兢兢業業的努力到最後一天」。

(中時電子報)