夏日炎炎去玩水！上岸後眼睛爆癢恐染菌

最近天氣熱，游泳池人變多，海邊也有許多戲水或潛水客，但眼科醫師卻發現，求診人數也變多了原來是因為水中暗藏細菌，像是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌或者是阿米巴原蟲，都會讓眼角膜發炎受損，另外如果上岸後沒有讓雙腳乾燥就穿鞋，也容易黴菌感染形成足癬。

週末假日，小琉球海邊湧入人潮，遊客穿著救生衣迫不及待等著下水，不過看似健康的戶外活動卻暗藏危機。

眼科醫師洪啟庭：「這些結膜炎，也許游泳完，一兩天內就是開始有些分泌物。」案例照片中因為細菌感染，眼睛紅腫到睜不開，或者是眼睛流出分泌物，還有的是被侵蝕到眼球變成白色，角膜混濁，視力嚴重受損。

眼科醫師洪啟庭：「水裡面成份有時候消毒不是很乾淨，或者是本身下去游泳的人，他本身就有結膜炎，彼此會互相感染。」

眼科醫師就整理出三種，容易在泳池或海水浴場感染到的細菌，像是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，還有阿米巴原蟲，其中阿米巴原蟲最可怕。

眼科醫師洪啟庭：「那這個都是發炎，到最後就整個，這個就眼角膜混濁，阿米巴原蟲甚至有些需要去把眼球挖掉，真的要特別小心。」

醫師建議，下水要戴蛙鏡保護眼睛之外，玩水前後滴眼藥水預防細菌感染，更不可用手揉眼睛，不過除了眼睛雙腳也有染足癬的風險，看看這令人怵目驚心的照片，腳的皮膚變得皺皺的，還摳出傷痕，還有灰指甲，醫師解釋這都是潮濕造成黴菌感染。

皮膚科醫師江紀萱：「像是游泳池啦，或是玩水之後，如果你的腳縫中間沒有去保持乾燥的話，其實這樣長久下來滿容易累積造成足癬的生長。」

玩水或游泳之後沒有馬上保持乾燥，黴菌上身變成足癬，如果又用手去摳抓，連手都遭殃。皮膚科醫師呼籲，應該要常保雙足乾燥，特別是腳趾縫，否則染上足癬不光不美觀，治療也相當麻煩。

(中時電子報)