國東霸主勇士隊不幸折了兩位主力球星，一壘手弗里曼(Freddie Freeman)、牛棚左投威爾史密斯(Will Smith)感染了新冠肺炎，另外還有投手Touki Toussaint、內野手Pete Kozma總共4人染病，而且都自願公開姓名。

弗里曼是上季38轟、121打點、打擊率0.295的猛將，也拿過金手套。弗里曼在上周的採檢是陰性，但他後來又發燒、身體不適，再檢驗就是陽性。威爾史密斯季外才在自由市場被勇士簽下，去年效力巨人，寫下34次救援，原本有望挑戰終結者寶座。

總教練史尼克(Brian Snitker)說：「這提醒大家一切都是真實的，沒人可以保證沒事。」弗里曼是目前染病的最大咖球星之一，勇士隊的一壘指導員因擔心疫情而放棄復賽。弗里曼與Kozma有發燒，威爾史密斯與Toussaint則無症狀。

(中時電子報)