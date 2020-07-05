今天高溫炎熱，午後各山區有雷陣雨。氣象局表示，周一(7/6) 太平洋高壓影響，各地多雲到晴，高溫34度以上，東北部、大臺北及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。周二、周三(7/7、8) 高壓稍減弱，中南部上午有雨，午後山區、大臺北、宜花短暫雷陣雨，有局部較大雨勢發生機率，周四至周六(7/9~11) 高壓又增強，天氣較穩定。

氣象局表示，周一太平洋高壓影響，全台多雲到晴，上午中南部有零星陣雨，東北部、大臺北及山區午後有雷陣雨，各地高溫普遍34度以上。周二、周三太平洋高壓稍減弱，西南風水氣增加，中南部上午有局部短暫雨，午後各地山區、大臺北、宜花局部短暫雷陣雨，有較大雨勢發生機率，氣溫依舊偏高。

氣象局說，周四至周六(7/9~11)高壓又增強天氣穩定，全台多雲到晴，高溫炎熱，上午中南部有零星陣雨，東北部、大臺北及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

中視新聞

(中時電子報)