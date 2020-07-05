太可怕了！電梯如同自由落體般急速下降，有誰受的了？大陸陝西省西安市某社區大廈的電梯問題頻傳，上月2日從18樓下墜至12樓，期間樓層按鈕全部失效，讓該社區住戶嚇得不敢搭電梯。經大樓管理員調查才發現，竟然是無良住戶擅闖電梯機房拉線烤肉才造成電梯不穩定。

據《看看新聞》報導，西安市某社區大樓的電梯故障頻傳，6月2日還發生電梯失速自18樓墜下，當時在電梯內的住戶緊急按下樓層按鈕自救，不料所有按鈕都失效，彷彿自由落體般，超級嚇人！此事發生後，讓許多住戶不敢搭電梯，就連住在27樓的孩童也寧願爬樓梯回家，只怕自己也遇上「驚魂記」！

該社區住戶表示，近幾日電梯一直在做維護，也都保證電梯沒有安全疑慮，但一坐上去就又出問題。經大樓管理員調查才發現，竟然是住戶擅自闖入電梯機房，接電線在家用電爐吃燒烤，缺德到爆！維修人員也表示，目前正在對電梯進行檢查及維修，並進行24小時監控。

(中時電子報)