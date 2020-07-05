新北市衛生局30歲林姓女雇員3日晚間11時許，被發現墜落於衛生局辦公大樓前當場失去生命跡象，經送醫後仍宣告不治，警方發現，林女疑似有感情糾紛，且在臉書中控訴曾遭強暴，檢警將進一步釐清案發原因。

據悉，林女為衛生局約聘雇員，3日下午5時許下班前突然離開座位，隨後失去音訊、手機關機，同事通報警方協尋，警方加派12名警員逐樓層搜索未果，11時許林女被發現墜落於辦公大樓前，林女先撞擊門前公務車後倒地，經送醫後於4日凌晨1時許宣告不治。

同事表示，林女工作相當認真，疑似聽聞有感情糾紛。警方調閱監視器後初步排除他殺，由於林女曾在臉書中指控遭「強暴、謊言、暴力」，甚至於還提及自己閱讀《房思琪的初戀樂園》心得。

警方指出，調閱監視器發現林女獨自一人到頂樓徘徊，初步排除他殺，關於林女臉書中的指控，將待家屬情緒穩定後進一步了解，不排除約談林女的同事、親友進一步釐清。

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(中時 )