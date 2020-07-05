先前傳出快艇因為1名隨隊成員感染新冠肺炎，造成快艇只能緊急關閉訓練場館，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日爆料，這名檢測呈現陽性的快艇成員，是快艇「二年級生」後衛沙梅特，他將不太可能隨隊一起前往奧蘭多。

沙梅特在2018年第26順位被七六人選上，去年2月6日就遭七六人交易到快艇，本季替快艇打了47場例行賽，平均拿下9.7分、1.9助攻與1.9籃板，是快艇本季後場的重要輪替主力之一，他並非是最新出現的病例，而是今天才遭曝光。

有趣的是，沙梅特才在昨天貼出1張IG照片，是他和自己愛犬的合照，且寫，「只是一個人和他的狗！」拍攝地點看起來應該是他的住家陽台，只是必須遵守聯盟居家隔離兩周規定的他，這樣出現在戶外的輕鬆模樣，看來他應該是無症狀。

查拉尼亞也在5日爆料，聯盟已經正式通知球隊，只要有球員在前往奧蘭多日期(8到10日)之前，發生兩天當中1天沒接受新冠檢測的事件，將被禁止隨隊前往奧蘭多報到，這名球員必須連續接受3次新冠檢測，才可自行前往奧蘭多。

(中時 )