據大聯盟官網報導，今年2月10日才從紅襪交易至道奇隊的2012年美聯賽揚獎左投普萊斯（David Price），今（5）日發表聲明退出今年球季，理由是為了自己和家人的健康與利益，他也是道奇第1位宣布退賽的球員。道奇球團隨後表態，支持普萊斯的決定，並希望他明年歸隊效力。

普萊斯在聲明中說，經過與家人、球團溝通後，不參加比賽比較符合他和家人的健康。普萊斯說：「我會想念我的隊友，並在整個賽季為他們加油助威，陪伴他們贏得世界大賽勝利。我很抱歉今年不會為球隊效力，希望明年能代表道奇隊出賽。」

普萊斯被列為道奇隊第3號先發投手，次於柯蕭、伯勒，排在烏瑞亞斯、伍德之前。他是在2月10日春訓開始前不久，與2018年美聯MVP貝茲一起被紅襪送至道奇，換來3名潛力新秀，包括外野手沃杜戈、游擊手唐斯、捕手康納王。普萊斯還有3年9600萬美元薪資，紅襪同意負擔一半。

道奇球團棒球運營總裁佛瑞里曼（Andrew Friedman）表示，普萊斯是「選擇退出」或「不參加比賽」，將由大聯盟和球員工會決定。如果是前者，屬高風險因素，球團仍有義務付半薪，約592萬美元，另一半由紅襪支付。如果是後者，紅襪、道奇都不用付錢，當初紅襪送走普萊斯就是要降低團隊薪資總額。

普萊斯退賽後，先發投手空缺由誰遞補尚未確定，不過佛瑞里曼說，應以先發、後援兩者皆宜的史崔普林（Ross Stripling）機會最大。

(中時 )