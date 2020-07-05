國軍漢光36號演習13日登場，海軍陸戰隊3日執行預演時，疑因海象突變，打翻1艘膠艇，7名官士兵落海，其中1人搶救後宣告不治。其實過去也曾發生過登陸艇進水意外，造成22名官兵溺斃。

桃園市議員、名嘴黃敬平在節目《新聞龍捲風》中提到，民國69年左營桃子園海灘，陸戰隊LVTP5，俗稱「水鴨子」的兩棲登陸艇，在海象不佳的狀況下進行登陸戰，當時一輛LVTP5故障熄火進水，導致22名官兵溺斃，僅排長跟車長順利逃生。

軍方第一時間封鎖消息，並沒有媒體報導此事，其中一名罹難士兵才剛新婚，懷孕太太在事發那天夢到先生從床邊濕淋淋的走過來，一語不發、表情哀戚，隔天她趕緊坐火車趕到左營海軍軍區要求見先生。

當時僅找到21具罹難官兵遺體，只有她的先生沒找到，所以她一直哭求要見先生一面，軍方拗不過只好請她到事發地點，她上香苦苦哀求先生可以出現，一旁剛好有人有靈異體質，看到靠近部隊碼頭疑似有浮屍，果然是她先生，撈起來屍體腫脹、七孔流血。

另外，民國53年國光計畫也發生海象不佳造成五輛LVTP5翻覆意外，傳聞當時數十名官兵全都溺斃，據傳軍方為要安置罹難者遺體，從屏東到嘉義買了很多棺材，民間也傳聞軍方演習出了重大意外。

昔登陸艇進水22死 失蹤大兵死狀慘託夢妻

(中時電子報)