英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）昨（4）日報導，英國情報機構即將公布的報告顯示，在美國制裁後，華為的資安風險將變得「不可控制」，英國首相強生已著手準備，最快今年將華為排除參與當地5G網路建設。

路透社、英國《衛報》（The Guardian）引述《每日電訊報》報導，指出英國首相強生（Boris Johnson）的5G政策將出現重大轉變，今年內將逐步排除大陸科技巨擘華為參與當地5G網路建設，唐寧街官員正在草擬計畫，最快6個月內停止當地5G網路安裝新的華為設備，並且加速淘汰現有設施中的華為設備。

英國5G政策大轉彎，主要源自於英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）本周將上呈給強生的報告，報導指出，GCHQ的報告已經做出結論，在美國對華為祭出制裁後，將迫使華為使用「不受信任」的技術，可能進一步導致風險「不受控制」，報告更形容美國對華為的制裁造成「嚴重」影響，並且對華為的「生存」有重大影響。

今年1月，基於英國情報的建議，強生曾表示讓華為參與英國5G建設是「安全的」、可以部分使用華為設備，此發言與美國一直以來稱華為對國家安全構成威脅、呼籲各盟國排除華為的倡議相牴觸，倫敦與華府的因此陷入緊張。

不過，5月份美國對華為祭出新制裁後，強生已指示GCHQ重新評估制裁對華為產生的影響，強生2日更改口，形容華為是「潛在敵對國家的供應商」。英國廣播公司（BBC）引述英國政府消息人士指出，倫敦特別擔心華為會使用不熟悉以及未經測試的零件，讓北京及其他機構利用這些漏洞進行監視活動。

(中時電子報)