宥勝日前帶著一家四口環島，以露營車為家，享受與大自然共處的生活，但因為老婆蕾媽心臟病發，決定先回台北動手術，上月20日手術順利完成，讓他也放下心中大石，4日他特地公開蕾媽手術前後的過程，還有陪伴她的心境。

蕾媽簽放棄急救同意書。(圖／翻攝自YouTube)

蕾媽開刀前先和一對兒女道別，家人間也瀰漫沉重不安感，宥勝也試圖緩和氣氛，表示他們就是去度假個兩三天，馬上就會回來，去醫院的路上，由宥勝岳父開車，他也趁機問岳父對蕾媽嫁給他5年，有沒有什麼想法，

到醫院後，夫妻倆也透過醫生了解手術過程，蕾媽堅持要簽下放棄急救書，開刀過程中，宥勝在等待時，一度有些焦躁，幸好手術經歷約3個半小時順利結束。回到病房休息一陣子後，宥勝也問了老婆開刀的心情。

蕾媽淚崩告白宥勝。(圖／翻攝自YouTube)

蕾媽也表示，本來在等待開刀時很緊張，但宥勝卻只想著YouTube要怎麼拍，讓她有點不爽，但在漫長開刀過程，因為她只有局部麻醉，所以過程中是清醒的，她開始思考，突然轉個念，「原來我老公是想分散我緊張心情」，宥勝也笑回「對啊，你沒有發現我的心意」，因此蕾媽被推出手術室後，就一直跟他說「我好愛你」，她邊哭邊說這段回憶，「我以前都一直誤會他」，讓一旁宥勝也跟著拭淚。

蕾媽心律不整PSVT手術陪伴全記錄。(影／取自YouTube)

(中時電子報)