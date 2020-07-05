國民黨立法院黨團日前占領議場抗議，遭民進黨團清場。對此，藍委陳以信秀出傷口稱自己皮開肉綻，引來網友議論。網紅「鬼才阿水Awater」直言，得民心者得天下，失民心的國民黨終歸只是鬧劇一場。不顧他也表示，以為國民黨夠爛了嗎？沒有，在他心中還有更爛的是民眾黨。

「鬼才阿水Awater」在臉書指出，陳以信在政論節目中表示，國民黨立委受到民進黨的多數暴力，受到攻擊的他甚至用皮開肉綻來形容，結果在節目上秀出的傷口，卻比他被蚊子咬到還輕的傷，「國民黨這群尊貴不凡的貴族，或許離平民老百姓太遠了，一點小傷就在那邊哭天喊地，哭爸哭媽哭肚餓，一場劣質的鬧劇，平民老百姓都看在眼裡」。

不過他表示，已經以為國民黨夠爛了嗎？「沒有，在我心中還有更爛的，那就是我們的民眾黨」。他說民眾黨的不淪戀保母事件鬧得沸沸揚揚，女方選擇暫時退出政壇，男方則轉向成為外送人員。他對此深感不解，一個能夠做到副執行長月入16萬的男人，在被踢爆工作時都在打混摸魚後，下一份工作卻選擇外送平台，而且不選擇做司機的原因，是因為平台規定還要一台三年新車他沒辦法，用機車比較便宜划算。他諷刺表示，能成為副執行長月入16萬，不是應該擁有足夠的人脈與專業技能，即使換工作也能繼續爽爽吹冷氣，怎麼會跑來跟一般人一樣，還要講的一副外送人員多可憐一樣。「工作就是工作，只要不偷不搶不違背善良風俗，沒有必要被看不起」。

他最後表示，他絕對看不起民眾黨，也看不起柯文哲，整個團隊充滿各式各樣酬庸，沒能力沒經驗的人，只要靠著巴結與選舉戰功就能佔據高位，毫無執行能力，看到這群人在鏡頭前的嘴臉，真的只有滿滿的噁心。

(中時電子報)