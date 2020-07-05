民進黨政府上台後，經濟政策上成立「新南向政策辦公室」，積極推動與東協、印紐澳等國經濟市場聯繫，助台商全方位布局印太。但台北市議員羅智強質疑，台灣今年前5個月出口成長，新南向等國負成長5.1%，對比陸港澳市場卻成長8.9%，可以說是慘不忍睹。

據《工商》報導，近來亞太區域經濟整合持續增溫，包括區域全面經濟協定（RCEP）將於近期完成談判、跨太平洋夥伴全面進展協定義（CPTPP）有實質進展、另外美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略、韓國「新南方政策」、中國大陸「一帶一路」、印度的「印度製造」等，使得亞太地區成為眾人囑目的焦點。

面對東南亞十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭等，除天然資源豐富外，其人口約23億人，勞動力充沛且具競爭力，中產階級人口成長快速，購買力與日俱增。是我政府推動「新南向政策」的目標國家。

羅智強5日在臉書發文表示，2017年，民進黨說要「裁撤關島辦事處，挹注新南向」，2020年，又說要恢復關島辦事處，那說好的「新南向」呢？原來，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長了8.9%，美國也有4.7%，而民進黨敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的 -5.1%」。而疫情越嚴重，數字證明，新南向的成效，到目前為止根本是「負」的，民進黨越是依賴大陸市場，出口依存度甚至達到了十年新高的41.5%。

台北市議員羅智強臉書PO文，質疑民進黨政府新南向政策成效。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

羅智強還說，也因為依賴大陸，民進黨不敢把憲法中的「國家統一前」拿掉，完全延續馬英九的「兩岸同屬中華民國」的現狀，用這樣的方式，來讓北京當局保持兩岸的經貿往來，這用過去民進黨的標準，不就是「舔共」嗎？

(中時電子報)