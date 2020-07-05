多次在網路辱人被法辦的網紅「MC姊」陳姓女子，被控於前年與1名女子發生糾紛，在臉書傳訊恐嚇「我絕對殺了妳」、「台灣殺一個人不會死刑請記得這件事情」、「如果我做出毀容藥劑第一個找你當白老鼠」，台北地院依恐嚇危害安全罪判陳女拘役50日，可易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，陳女自2018年5月2日起，先在臉書私訊對方恐嚇「要我親手殺你直講」、「如果妳動到我前男友，我直接讓妳知道什麼叫生不如死！」、「我絕對殺了妳」、「約出來讓我殺妳？」、「台灣殺一個人不會死刑請記得這件事情」、「不敢真的自殘喔要我幫你？」、「不敢真的割啊？那我幫你割」、「我推你去死啊」。

另陳女於被害人的臉書粉絲專頁處留言「如果我做出毀容藥劑第一個找你當白老鼠」、「如果是第一個撒在你身上就滾在地上爬」，被害人報警偵辦。

法院審理時，被害人證稱，陳女的前男友是她友人，陳與前男友分手後有糾紛，該友人就求助她，她透過臉書勸陳，因陳罵她而結怨。陳女則坦承有傳送訊息，聲稱對方在她留言後仍嗆她要讓她上新聞，且持續留言諷刺她，她認為對方沒有心生畏懼，她沒有恐嚇，法官不採信，判陳拘役50日。

陳女涉訟不斷，她被控2017年底PO文辱罵女網紅辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」等，被法院判拘役60日；去年她參加某活動聚會時，又PO文嘲諷另名女網紅像「鬼」涉訟，她去年另侮辱李姓男子的老婆「到處裝醉倒在男人身旁」，被判徒刑4月。

(中時 )