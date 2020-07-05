花蓮縣吉安鄉今晨5點驚傳槍案，2臺車疑似談判不成引發衝突。展開追逐，行駛至勝安二街與中原路口、勝安公園附近時追撞，白色豐田轎車當長車頭全毀。附近居民隨即聽到2聲槍響後報案，據了解其中1人因刀傷送醫傷重不治，另一人則受槍傷自行就醫，警方目前偵辦中。

(中時 )