威力彩連摃41期，下周一累積獎金飆達13億，你是否也摩拳擦掌，準備迎接這個超級財神爺？去簽注前先來看看星座專家Amanda運勢分析，也許下個億萬富翁就是你。
分析7月4日～7月10日」各星座運勢，Amanda在電視節目《命運好好玩》表示，以5顆星來評比，毫無疑問地，射手座是本周的財運王，牡羊座、獅子座、雙魚座則運勢較差。以下是12星座的上升星座運勢重點。
運勢2顆星：牡羊座、獅子座、雙魚座。Amanda指出，各種打擊、影響睡眠，生活中可能會有意外的消息；獅子座期待落空，感到失落；雙魚座太過熱心反遭人嫌棄。
運勢3顆星：巨蟹座、天蠍座、摩羯座。Amanda建議，巨蟹座聚會太多，留意身材；天蠍座朋友身上學習經驗，拓展人生視野。摩羯座在工作領域有些變動，保持彈性，會讓自己的舞台更寬廣。
運勢4顆星：雙子座、天秤座、水瓶座。Amanda說，雙子座一切就緒，準備出擊；天秤座事事順利，心情喜悅；水瓶座則可大膽嘗試，展現自我。
運勢5顆星：處女座、射手座、射手座。Amanda指出，處女座感情運特佳，金牛座最可在工作上大展身手。其中射手座財運最佳，透過合作財富可期。換句話說，射手座
(中時電子報)
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