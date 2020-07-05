【1】北極圈小鎮飆高溫

俄羅斯西伯利亞小鎮維科揚斯克（Verkhoyansk）是全球溫差範圍最大的地區，而6月時竟測得華氏100.4度（攝氏38度）高溫，不僅打破北極圈北部史上最熱紀錄，同時引發專家對於全球暖化加劇恐改變北極圈氣候型態的擔憂。

【2】一種疫情各自表述

雖然美國經濟前景已從疫情爆發初期的低點逐漸改善，不過根據最新民調顯示，民主與共和兩黨仍置身在不同的經濟現實與對疫情的看法。

【3】CIA串流媒體招新血

當初在創建網路方面，美國國防部和情報單位扮演關鍵的角色，如今美國中央情報局（CIA）首次透過網路串流媒體來招募18至35歲的情報新血。

【4】防疫模範生冰島

酒吧和餐廳高朋滿座，民眾外出找樂子，壯麗的地理名勝張開雙臂歡迎各方遊客，這裡是冰島。近期造訪這個北歐國家的人，會以為他們來到平行世界，其他國家的疫情燒不停，冰島卻宛如從未被新冠病毒入侵的淨土。

【5】阿根廷足球回不去了

阿根廷因新冠肺炎疫情從3月中開始採取封閉措施，包括最受歡迎的足球賽事也被取消到現在仍未有重新開放跡象，對數以千計懷抱足球夢的年輕球員來說，其唯一脫貧之路看不到未來。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）認為，足球和生活將不可能回到過去那樣子。

(中時電子報)