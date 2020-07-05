北部一家彩券行發生店員與客人毆打糾紛，疑因不滿男客人在店內霸佔座位，並嘲笑高雄市前市長韓國瑜，忍不住持球棒毆打對方、掐脖，最後也讓自己吃上官司。

據《東森》報導，一名男客人疑因長時間霸佔座位，還不斷罵韓國瑜，店員不滿表示「你不要太過分」、「說過了沒有？」最後理智斷線持球棒毆打男客人，導致該男頭部腦震盪、多處挫傷、骨折，店員也因此吃上官司。

事後店員澄清，自己並非「韓粉」，只是看不慣該名男客多次到店裡咆哮惹事，這回實在忍不住才會出手。

(中時電子報)