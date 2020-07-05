男罵韓國瑜、佔位…彩券行店員怒持球棒痛毆 澄清非韓粉 09:382020/07/05 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彩券行。（示意圖／資料照／非當事店家） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部一家彩券行發生店員與客人毆打糾紛，疑因不滿男客人在店內霸佔座位，並嘲笑高雄市前市長韓國瑜，忍不住持球棒毆打對方、掐脖，最後也讓自己吃上官司。 據《東森》報導，一名男客人疑因長時間霸佔座位，還不斷罵韓國瑜，店員不滿表示「你不要太過分」、「說過了沒有？」最後理智斷線持球棒毆打男客人，導致該男頭部腦震盪、多處挫傷、骨折，店員也因此吃上官司。 事後店員澄清，自己並非「韓粉」，只是看不慣該名男客多次到店裡咆哮惹事，這回實在忍不住才會出手。 韓國瑜目前還好嗎？ 他曝現況 (中時電子報) #彩券行 #店員 #男客人 #球棒 #毆打 #韓國瑜 #骨折 #官司 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 「貪」掉前途！年薪400萬台積電經理「詐領184萬」 只為買2手車 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 房思琪翻版？衛生局女雇員墜樓身亡 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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