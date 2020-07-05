今（5）日中職仍兩地開打，兩場比賽都相當重要；如果中信兄弟勝統一獅、富邦悍將贏樂天桃猿，由於中信、樂天之間勝差拉開到4場，雙方只剩3場對戰，黃衫軍上半季封王魔術數字M5就會點燈，最快周五台中洲際球場的富邦、中信補賽就是封王戰。

至於統一獅在台南主場迎戰中信兄弟，3連戰前兩場比賽都吞敗仗，本季與象隊交手陷入4勝14敗的慘狀。今日獅隊推出洋投達尼爾掛帥，對決象隊的米蘭達，兩人曾有一次同場先發，即6月7日在洲際球場，達尼爾6.2局失5分、米蘭達4局掉6分，皆無關勝負。

達尼爾5月加入獅隊，目前戰績2勝1敗、自責分率7.24。前5場登板狀況並不理想，其中4場先發僅1場投超過5局，即6月7日對中信兄弟，投6.2局被擊出13支安打掉5分，最終無關勝負。

今天是達尼爾第6度登板、第5場先發，最近2次先發都拿下勝投，其中對富邦投7局雖失5分，也飆出10K，並在隊友火力支援下奪得中職生涯首勝。最近一次登板是對樂天，首度繳優質先發，以6.1局失2分奪勝，送出7次三振，今天將挑戰個人3連勝。

象隊的米蘭達戰績4勝5敗、自責分率4.42，季初表現亮眼，至5月8場登板6場優質先發，不過6月開始起伏較大，吞下5連敗。最近一次登板對富邦，7局失3分優質先發奪勝，總算中止連敗。本季對獅隊4場先發1勝1敗，投23局被擊出22支安打，其中有2發全壘打，飆出29K，對戰自責分率4.30。

(中時 )