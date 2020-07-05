約1周前親口坦承自己感染新冠肺炎的籃網後衛丁維迪，由於他屬於有症狀的患者，足足在床上躺了7天才能起身，沒想到得知丁維迪確診消息的籃網球團，竟在第一時間送來原地腳踏車、啞鈴等健身器材，擺明就要丁維迪趕緊恢復狀態！
「在我剛被診斷出新冠陽性，籃網馬上送來原地腳踏車與一些60磅重的啞鈴，他們不希望我耽誤任何時間，」發推貼出證據的丁維迪表示，「我現在還不能練習，但終於能從床上爬起來了，希望我能夠在周末嘗試恢復一些基本訓練。」
看到籃網如此「現實」或「殘忍」的行徑，不少球迷都在推文回覆大罵籃網球團，不過丁維迪到現在雖然還沒宣布是否參加復賽，從他說出打算恢復訓練的話可以看出，他仍傾向前往奧蘭多出賽，只是應該趕不上9日隨隊一起前往奧蘭多了。
其實也不能怪罪籃網如此現實，因為他們陣中擁有先前號召球員不該參加復賽的厄文，目前籃網竟有厄文、杜蘭特、狄安卓喬丹、威爾森錢德勒、克拉斯頓等5名球員不打復賽，人手方面明顯短缺，就算丁維迪都確診了，籃網還是很需要他！
(中時 )
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