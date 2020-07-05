香港公共圖書館為因應《港區國安法》實施，對至少9本書進行檢核，其中嶺南大學中文系前助理教授陳雲著作有6本造到檢核，其中包含《香港城邦論：一國兩制，城邦自治，是香港生死攸關之事。》；前香港眾志秘書長黃之鋒及公民黨立法會議員陳淑莊等人的出版著作被檢核。

香港康樂及文化事務署對此事回覆稱，香港公共圖書館的館藏發展工作以《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》列定之原則做為指引，館藏圖書必須符合香港法律規定。 而因《港區國安法》實施，公共圖書館對於相關書籍進行檢核；以符合《港區國安法》的有關規定，檢核書籍內容有否違法期間，相關書籍暫時不予市民借閱及作參考用途。

對此黃之鋒在臉書回應，他在2013年出版的《我不是細路》，即使書中內容不涉任何大陸國家主權憲法問題或國際戰線內容，公共圖書館卻還是提出審核。他認為，香港白色恐怖不斷彌漫，國安法根本是將言論入罪的工具，他以日本動漫《圖書館戰爭》形容，指稱講述政府審查書籍內容，實地在香港發生。

另一名出版著作遭檢核的陳淑莊表示，政府本來宣稱《港區國安法》無追溯期且不影響言論自由，但法令上路前不久就將她在4年前出版的作品從圖書館中下架，使她質疑政府的說法，認為「日後會否還有出版自由、創作自由？ 4年前的著作都能下架，難道真的沒有追溯期？」陳指出，書中主要是講述她宣稱香港普選才結婚以及在秘魯的親身經歷，沒有觸犯《港區國安法》的內容，故不理解政府的做法。

(中時 )