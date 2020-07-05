海軍陸戰隊聯合登陸操演發生翻艇意外，蔡姓上兵今天凌晨宣告不治，蔡英文總統今天表示沈痛和哀悼，她要求國防部針對發生意外原因調查盡速做最完整的調查，避免這種不必要的風險，在未來造成更多不需要的憾事。

海軍陸戰隊99旅前天聯合登陸操演發生翻艇意外，3名官兵溺水，還在海軍總醫院左營分院搶救。蔡姓上兵在家屬同意下放棄急救，今天凌晨宣告不治。

蔡英文總統今天表示，今天凌晨我們失去一位國軍弟兄，蔡上兵在這次意外中傷重不治，我們很不幸失去了他，她在這裡向家屬表達哀悼之意，我們也感到非重沈痛和不捨，希望家屬可以保重。

她也要利用機會向國軍弟兄姐妹表達他們為國家犧牲奉獻的最高敬意和感謝，另一方面我們已要求國防部全力照顧我們弟兄姐妹，尤其是在這次意外事件中，無論是受傷或殉職的同袍，都要給他們最好的照顧，對於他們的家屬也要盡到最好最完整的照顧。

蔡英文強調，至於更重要的是，這次發生意外原因，希望國防部盡速做出最完整的調查，避免這種不必要的風險，在未來造成不需要的憾事，也希望在很多演訓當中，透過不斷檢討和改進，可以讓這些憾事減到最少。

(中時 )