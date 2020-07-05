民眾黨今日於臉書發文表示，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁在2005年代理高雄市長時，發生高捷泰勞暴動事件，是我國人權一大污點。而後衍生的政府官員涉嫌抽佣、官商勾結的黑心弊案，主要被告包括陳其邁之父陳哲男等人二審卻獲判無罪。如果陳其邁再次出任高雄市長，又會發生什麼事？

民眾黨指出，2005年爆發的高捷暴動案，當時高捷位於岡山區的泰籍勞工，被困在有如「集中營」般的居住環境，且管理單位不准打電話、收聽廣播，卻提供大量賭博性電玩，甚至管理員還慫恿簽六合彩。

民眾黨表示，當時的仲介公司每個月向泰勞收取1萬多元的管理費，還要扣食宿費2500元、翻譯費1000元，回國探親、匯款還要付代辦費，而違反生活守則最高罰款3萬元。40個人要共用1個便坑，只有3座熱水器，其中2座只開到7點。種種的問題導致泰勞暴動。

民眾黨指出，這件民進黨執政時期的案子，是台灣人權的大污點，但陳哲男、華磐仲介嚴世華及前高雄市捷運工程局長周禮良等相關人士都判無罪。

民眾黨表示，許多人在說要讓陳其邁當高雄市長，可以帶給高雄不一樣的未來。其實陳其邁已經當過，還幹了不少大事。如果一個執政者任內發生重大暴動，在許多的既成事實下，最後卻無人須付出刑責，這是責任政治嗎？這是一個及格的政府嗎？

(中時 )