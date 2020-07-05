曾經是川普鐵粉的美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）在4日美國國慶日當天宣布競選美國總統。

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

肯伊威斯特是美國女星「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）的丈夫，他過去曾公開支持現任總統川普，並且受邀前往白宮會晤川普。（持續更新）

(中時電子報)