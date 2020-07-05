川普鐵粉倒戈！豐臀金老公宣布競選美國總統 09:522020/07/05 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾經是川普鐵粉的美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）在4日美國國慶日當天宣布競選美國總統。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾經是川普鐵粉的美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）在4日美國國慶日當天宣布競選美國總統。 We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020 We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020 肯伊威斯特是美國女星「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）的丈夫，他過去曾公開支持現任總統川普，並且受邀前往白宮會晤川普。（持續更新） (中時電子報) #川普 #鐵粉 #競選 #美國總統 #豐臀金 也許您會感興趣 推薦閱讀 絕望？共和黨人透露：川普民調若無改善可能退選 10:412020/07/01 國際 川普民調跌 遭福斯台爆恐退選 04:102020/07/02 國際大事 俄懸賞殺駐阿富汗美軍 川普早知情 04:102020/07/02 國際大事 疫情狂燒！川普對北京驚爆1句 遭陸狠嗆 09:422020/07/02 財經 態度大翻轉！川普大讚戴口罩CNN：被一關鍵所逼 07:102020/07/03 國際 兩老比爛的美國大選 04:102020/07/03 時論廣場 美陸邁入「黑暗篇章」 但北京為了一事仍盼川普連任 09:352020/07/03 國際 又被唱衰！矽谷創投家估川普連任希望渺茫 09:432020/07/03 財經 民調領先 拜登募款再贏川普 04:102020/07/04 全球財經 川普難翻盤 親綠學者示警：台灣壓力會加大 08:422020/07/04 政治 國際熱門新聞 差遠了！研究驚人發現 人狗年齡換算不是1X7 - 國際 英國5G政策大轉彎！外媒：最快6個月內淘汰華為 - 時事 反撲更恐怖！新冠確診創單日新高 新增逾21萬例 - 國際 直播》美國慶慶典登場！川普再批陸帶來可怕瘟疫 - 國際 港媒：波頓一箭三鵰 川普中圈套 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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