台中市銀聯三村停車場改善前，因未達維護品質，造成綠地髒亂，夏日高溫蚊蟲滋生。（台中市議員林祈烽服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市交通局停車管理處已展開整地除草工程 ，安裝噴灌灑水設備，鋪設人行步道。（盧金足攝）

台中市西屯區何德里銀聯三村停車場，提供民眾停車空間，但因綠地髒亂招來蚊蟲，市議員林祈烽、里長邀集交通局停車管理處官員到場會勘，同意協助整地除草，安裝噴灌設備並鋪設步道，林祈烽表示，停車場綠化完成後，將提供里民一處休閒活動兼停車空間。

何德里長林志雄指出，銀聯三村停車場綠地在花博期間種植很多花草綠美化，為市府宣傳活動場地之一，花博結束後，但近來未達維護品質，造成綠地髒亂，夏日高溫蚊蟲滋生，很多里民紛紛向立委張廖萬堅、市議員林祈烽投訴，盼盡速改善。

林祈烽說，與市府在服務處舉行協調會，還到現場會勘，林志雄建議市府重新整地，將場內的花圃灌木植栽改種植容易維護的草皮，並鋪設簡易步道供行人通行。

交通局停車管理處允諾提撥預算，進場協助整地除草工作，並安裝噴灌灑水設備，鋪設人行步道，目前已進場施工。

林祈烽提醒民眾，因綠地草皮種植不久，需要時間維養，請暫時不要越線進入場內，更不要放任寵物跑到綠地大小便，俟綠美化工程完工驗收後，何德里將新增一處可以停車又可能憩運動的活動空間。

(中時 )